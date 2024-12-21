حدث في 8 ساعات| السيسى يتابع اختبارات المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة.. وربط سيناء بشبكة الكهرباء القومية قريبًا

كتب- عمرو صالح:

شهدت مصر اليوم السبت، العديد من الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية، أبرزها تفقد الرئيس السيسي، مقر أكاديمية الشرطة، لمتابعة اختبارات كشف الهيئة للطلبة والطالبات المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة، وتوافد آلاف الزائرين من المصريين والسائحين إلى منطقة ميناء معابد الكرنك لمشاهدة ظاهرة تعامد الشمس،

ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية أبرز الأحداث التي شهدتها الساحة خلال الـ8 ساعات الماضية

السيسي يثمن التضحيات الكبيرة لأبناء جهاز الشرطة وعائلاتهم في مواجهة الإرهاب

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، زيارة تفقدية إلى مقر أكاديمية الشرطة، حيث كان فى استقباله اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وعدد من قيادات أكاديمية الشرطة ووزارة الداخلية.

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توجيه بهدم المبنى القديم.. وزير الصحة يتفقد مشروع إنشاء مستشفى ناصر العام ببني سويف

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، يرافقه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم السبت، مشروع إنشاء مستشفى ناصر العام بمحافظة بني سويف.

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وزراء الزراعة والتخطيط والري يفتتحون الجمعية التعاونية الزراعية بقرية النصر في الفشن

ا فتتح علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، واللواء عماد كدواني، محافظة المنيا، الجمعية التعاونية الزراعية بقرية النصر بمنطقة غرب الفشن، بمحافظة المنيا.

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25 صورة| أكثر من 7 آلاف وظيفة متاحة في 12 محافظة - شروط وخطوات التقديم

كشفت وزارة العمل، من خلال نشرة التوظيف نصف الشهرية، عن إتاحة فرص عمل جديدة في عدد من المحافظات بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص.

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رئيس التنظيم والإدارة يستعرض التجربة المصرية في الإصلاح الإداري

شارك الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اليوم، في المؤتمر السنوي الذي تنظمه رابطة السياسات العامة والإدارة في الشرق الأوسط AMEPPA بالجامعة الأمريكية بالقاهرة،

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تعامد الشمس بمعبد الكرنك.. وتوافد آلاف الزائرين لرصد هذه الظاهرة الفريدة

توافد آلاف الزائرين من المصريين والسائحين إلى منطقة ميناء معابد الكرنك لمشاهدة ظاهرة تعامد الشمس على المحور الرئيسي للمعابد، وهي الظاهرة التي تحدث في يوم 21 ديسمبر من كل عام، والذي يوافق بداية فصل الشتاء رسمياً.

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بعد نجاح التجربة.. طلب برلماني بالتوسع في المدارس اليابانية

طالب الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي، الحكومةَ بالتوسع في إنشاء المدارس اليابانية بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، بعد نجاح تجربة هذه المدارس.

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ذروة الشتاء في مصر.. موعد شهر طوبة 2025

بدأ فصل الشتاء رسميًّا في مصر، اليوم السبت 21 ديسمبر 2024، والذي يشهد عادةً انخفاضًا في درجات الحرارة وصقيعًا وأمطارًا على مناطق عدة.

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محافظ القاهرة: انتظام العمل بمجزر 15 مايو بكفاءة عالية بعد افتتاحه

أكد إبراهيم صابر، محافظ القاهرة انتظام العمل بمجزر 15 مايو بكفاءة عالية بعد افتتاحه مع وجود إقبال كبير من الجزارين على استخدام المجزر الجديد الذي تم إقامته وتشغيله تمهيدًا لإغلاق مجزر البساتين

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وزير الكهرباء لـ"مصراوي": ربط سيناء بشبكة الكهرباء القومية عبر شبكة جديدة قريبًا

كشف الدكتور مهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك مشروعًا حاليًّا يستهدف ربط سيناء بشبكة الكهرباء القومية من خلال شبكة جديدة تضيف إمكانات تزيد على الـ500 ميجاوات، بالإضافة إلى المشروع العملاق المصري- السعودي الذي يشهد طفرةً كبيرةً في أعمال التنفيذ من شرق إلى غرب القناة حتى طابا.

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للنصب على راغبي الحج والعمرة.. ضبط 5 شركات سياحية بدون ترخيص

اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية، ضد 5 شركات سياحية تعمل بدون ترخيص.

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بشهادة "الصحة العالمية".. مصر أول دولة في إفريقيا تحصل على شهادة النضج الثالث في تنظيم الأدوية واللقاحات

هنأ الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، هيئة الدواء المصرية، بحصولها على شهادة النضج من المستوى الثالث (ML3) للأدوية واللقاحات، ضمن تصنيف منظمة الصحة العالمية،

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