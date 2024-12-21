أستاذ اقتصاد: مصر تمتلك الإمكانيات لقيادة المنطقة نحو التنمية والاستقرار

كتبت- داليا الظنيني:

أكد الدكتور محسن السلاموني، أستاذ الاقتصاد بجامعة لندن، على أهمية فصل الاقتصاد عن السياسة، مشددًا على أن الاقتصاد يجب أن يكون خادمًا للمواطن وليس أداة في يد السياسيين لتحقيق مصالح شخصية أو حزبية.

خلال مداخلة في برنامج "عن قرب"، أوضح السلاموني أن منطقة الشرق الأوسط، برغم ما تمتلكه من ثروات طبيعية وخصوبة أرض، تعاني من العديد من التحديات التي تعيق تطورها، من بينها الصراعات المسلحة والفساد واستغلال الدين لأغراض سياسية.

وأشار إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية على غزة ولبنان وسوريا، على سبيل المثال، قد ساهمت في إضعاف الاقتصادات العربية وتأجيج الصراعات.

ورأى السلاموني أن تصريحات الرئيس الإيراني الأخيرة التي تدعو إلى التقارب مع الغرب تمثل فرصة حقيقية لتحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة، مؤكدًا أن بناء اقتصاد قوي مستحيل في ظل استمرار الحروب والنزاعات.

وأشاد أستاذ الاقتصاد بجامعة لندن، بدور مصر المحوري في المنطقة، مؤكداً أنها تمتلك الإمكانيات اللازمة لقيادة المنطقة نحو التنمية والاستقرار.

ودعا إلى ضرورة تعزيز التعاون العربي وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات المشتركة.

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