برودة شديدة وصقيع.. الأرصاد تعلن حالة الطقس غدًا الأحد ودرجات الحرارة

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كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس والظواهر الجوية غدًا الأحد 22 ديسمبر 2024 على مختلف مناطق الجمهورية.

حالة الطقس غدًا الأحد

تشير توقعات هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه يسود غدًا الأحد 22 ديسمبر 2024، طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

فيما يسود طقس بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة يصل لحد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

كما يوجد اضطراب ملاحة بحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح (50:40 كم/ ساعة، وارتفاع الأمواج (3.5:2.5 م).

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الأمواج بين (2:1.5 م).

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