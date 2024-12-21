وزراء الزراعة والتخطيط والري يفتتحون الجمعية التعاونية الزراعية بقرية النصر في الفشن

كتب- محمد نصار:

افتتح علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، واللواء عماد كدواني، محافظة المنيا، الجمعية التعاونية الزراعية بقرية النصر بمنطقة غرب الفشن، بمحافظة المنيا.

جاء ذلك على في ختام زيارتهم للمحافظة، بحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، واللواء هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، والمهندس عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، والمهندس مجدي عبد الله رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب وزير الزراعة، وسامي عبد الصادق، رئيس البنك الزراعي المصري، والدكتور هاني درويش، المدير التنفيذي لمشروع "سيل"، وعدد من قيادات الوزارات الثلاث والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وأشار وزير الزراعة إلى أنه يجرى حاليًا تنفيذ خطة الوزارة لتطوير وتحديث الجمعيات الزراعية، والعمل على تعميق دورها لخدمة المزارعين، وتقديم كل سبل الدعم الفني لهم، فضلًا عن توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي لهم.

وأشار "فاروق"، إلى أهمية أن يكون للجمعيات الزراعية دور في نشر الوعي للمزارعين، وتقديم الخدمات الإرشادية لهم، والتواصل الدائم والمستمر معهم، لحل المشاكل التي تواجههم، على أرض الواقع، وتقديم خدمات تليق والمزارعين.

وأضاف الوزير، أن الجمعية التعاونية الزراعية بمنطقة غرب الفشن تخدم حوالي 2051 أسرة بالمنطقة بمساحة إجمالية تبلغ 2,734 فدان.

وأوضح أن ذلك يأتي في إطار سياسة وزارة الزراعة، للنهوض ودعم الجمعيات التعاونية الزراعية بمناطق الاستصلاح الجديدة، لافتًا إلى أن مشروع "سيل" قام ببناء 3 جمعيات تعاونية زراعية بقرى: سيدي طلحة بمنطقة مطوبس، المستقبل بأبو سمبل، والنصر بمصر الوسطى، كما يجرى حاليًا العمل على ترميم 18 جمعية تعاونية زراعية أخرى بمناطق عمل المشروع.

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