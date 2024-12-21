ميناء دمياط يستقبل 6 سفن بضائع عامة خلال 24 ساعة

كتب- محمد نصار:

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ 24 ساعة الماضية 6 سفن وغادر 6 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 32 سفينة.

وبحسب بيان صادر عن هيئة الميناء، السبت، بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 23140 طنًا تشمل: 7291 طن يوريا، و7700 طن جبس معبأ، و8149 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 55857 طنًا تشمل: 1517 طن حديد، و6300 طن فول، و16125 طن ذرة، و1360 طن خشب زان، و8700 طن قمح، و11380 طن خردة، و2990 طن مولاس، و7485 طن فول صويا.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 275 حاوية مكافئة، والحاويات الوارد 157 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 315 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح إلى 52191 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 130009 أطنان.

كما غادر 3 قطارات بحمولة إجمالية 3763 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وبني سويف وطنطا، وقطار بعد تفريغ 25 حاوية 40 قدمًا قادمًا من السخنة، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 2597 حركة.

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