افتتاح محطة مطورة للري باستخدام الطاقة الشمسية في سمالوط -صور

كتب- محمد نصار:

شهد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، واللواء عماد كدواني، محافظة المنيا، افتتاح محطة 14 على خط طرفا بمنطقة غرب سمالوط بمحافظة المنيا والتي تم الانتهاء من أعمال تطوير الري بها باستخدام الطاقة الشمسية.

جاء ذلك على هامش الزيارة التي يقومون بها للمحافظة، بحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، واللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، والمهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، والمهندس مجدي عبد الله، رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب وزير الزراعة، وسامي عبد الصادق، رئيس البنك الزراعي المصري، والدكتور هاني درويش، المدير التنفيذي لمشروع "سيل"، وعدد من قيادات الوزارات الثلاث والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وأشار وزير الزراعة، إلى أن ذلك يأتي في إطار جهود وزارة الزراعة لتحديث وتطوير الري وتحويل نظام الري بالغمر إلى ري حديث متطور بنظام التنقيط، بأراضي الاستصلاح الجديدة، بما يساهم في زيادة إنتاجية المحاصيل وتوفير المياه، والذي يعد هدفًا قوميًا لتقليل تكاليف الري وتحقيق عدالة توزيع المياه، فضلًا عن الاستغلال الأمثل لوحدتي الأرض والمياه.

وأكد "فاروق"، اهتمام الدولة المصرية وعلى رأسها الرئيس السيسي بتنمية القرية المصرية والريف المصري، ورفع مستوى معيشته، والحفاظ على الرقعة الزراعية وتنميتها، لافتًا إلى أن مشروع "سيل" يعد نموذجًا لهذا الاهتمام، حيث يستهدف أكثر من 300 ألف مواطن على مستوى الريف المصري، يمثلون ما يزيد على 40 ألف أسرة، كما يقدم الدعم للمشروعات الإنتاجية الصغيرة ومتناهية الصغر وتنميتها.

وأوضح الوزير، الانتهاء من أعمال تطوير الري لمساحة 1,248 فدان على خط طرفا بمنطقة غرب سمالوط بمصر الوسطى، من خلال طلمبات مياه تعمل بالطاقة الشمسية وإنشاء خزانات أرضية بأراضي المنتفعين والتي توفر المياه طوال الشهر وتتغلب على فترة المناوبات لمياه الري، كما يتم استخدام هذه الخزانات كأحواض لتربية الأسماك.

وتم أيضًا الانتهاء من أعمال تطوير ري إضافية لمساحة 8,868 فدان بمناطق عمل المشروع.

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