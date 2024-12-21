محافظ الجيزة يتفقد المواقع المقترحة للتشجير بالطريق الدائري ضمن "100 مليون شجرة"

كتب- محمد أبو بكر:

أجرى المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، جولة تفقدية صباح اليوم السبت شملت قطاعات القوس الجنوبي للطريق الدائري بنطاق أحياء الطالبية والعمرانية وجنوب الجيزة والهرم.

خلال الجولة، عاين "النجار"، بحسب بيان الجيزة، السبت، المواقع المقترحة لتنفيذ أعمال التشجير ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة؛ لإضفاء المظهر الجمالي على عدد من القطاعات المحيطة والملاصقة للطريق الدائري استكمالًا لما يشهده من طفرة حضارية كبيرة باعتباره أحد الطرق والمحاور المؤدية للمتحف المصري الكبير.

وشملت جولة المحافظ تفقد 10 نقاط مقترحة تغطي المطالع والمنازل والقطاعات السطحية على جانبي الطريق الدائري بنطاق الأحياء الأربع.

وأكد محافظ الجيزة، أهمية المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة في تنفيذ الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة التي وضعتها الدولة في ظل التحديات والتغيرات المناخية التي تواجه مصر وغيرها من دول العالم المختلفة والتي تساهم بدورها في إيجاد الحلول الخاصة لمواجهة التداعيات السلبية للتغيرات المناخية على مختلف نواحي الحياة.

وتابع المحافظ، خلال جولته، أعمال تهيئة وتمهيد المواقع، موجهًا رؤساء الأحياء بالتعاون مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل لسرعة الانتهاء من رفع نواتج أعمال توسعة وتطوير الدائري وأعمال دهان ورفع كفاءة العقارات المحيطة بالطريق.

كما وجه المحافظ، السكرتير العام للمحافظة بسرعة التنسيق مع الجهات المعنية وعرض المواقع على المكتب الاستشاري المعني بالأعمال، لبيان جاهزيتها وتلافي أية ملاحظات لسرعة تسليم المواقع وبدء التنفيذ.

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