نص قانون المسؤولية الطبية قبل مناقشته بمجلس الشيوخ -مستند

كتب- نشأت علي:

يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، خلال الجلسة العامة غدًا الأحد، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض والمُحال من مجلس النواب.

يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.

كما يهدف مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية، وتوفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.

وجاء النص الكامل لمشروع القانون على النحو التالي:



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