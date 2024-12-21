طلب إحاطة لإنشاء جهاز مستقل لرصد مخالفات المستشفيات -تفاصيل

كتب- نشأت علي:

طالب النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالبحث عن آلية جديدة للرقابة على أداء جميع المستشفيات والمراكز الصحية والوحدات الصحية القروية التابعة لوزارة الصحة والسكان والمستشفيات والمراكز الطبية الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد النائب أن هناك مخالفات بالجملة ومتعددة في أداء هذه المؤسسات؛ سواء في ما يتعلق بغياب الأطقم الطبية أو مخالفات داخل مختلف الأقسام بها، أو غياب الصيانة للأجهزة الطبية بها.

وقال أمين، في طلب إحاطة تقدم به إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، اليوم السبت، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية: إن أكبر دليل على ذلك خروج الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، بتصريحات كل فترة يعلن فيها عن قيام الدكتور خالد عبد الغفار بزيارات مفاجئة لعدد من المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية، ويرصد العديد من المخالفات الفجة، ويعلن عن الجزاءات التي اتخذها ضد مرتكبي المخالفات.

وتساءل النائب أشرف أمين: هل لدى الدكتور خالد عبد الغفار، بعد إسناد ملف التنمية البشرية إليه، الوقت للقيام بهذه الجولات؟ وأين دور نواب وزير الصحة والسكان ومساعدوه؟ وأين دور المحافظين؟ وأين دور مديري مديريات وإدارات الصحة على مستوى الجمهورية؟

وأكد أمين أن الأمر يتطلب وضع آلية جديدة تضمن مواجهة جميع التحديات والمشكلات والمخالفات داخل مختلف المؤسسات الصحية التابعة لوزارتَي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي، مقترحًا إنشاء جهاز رقابي مستقل للرقابة على أداء جميع المنشآت والمؤسسات والمراكز الصحية؛ سواء التابعة للحكومة أو القطاع الخاص.

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