بعد نجاح التجربة.. طلب برلماني بالتوسع في المدارس اليابانية

كتب- نشأت علي:

طالب الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي، الحكومةَ بالتوسع في إنشاء المدارس اليابانية بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، بعد نجاح تجربة هذه المدارس.

وأشار رمزي إلى ضرورة أن يضع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خططًا واضحة مع جميع المحافظين؛ للتوسع في هذا النظام التعليمي الحديث.

وقال النائب، في بيان له اليوم السبت: إن أكبر دليل على نجاح تجربة إنشاء وتطبيق نظام المدارس اليابانية في مصر، هو الإشادة الكبيرة من كارين ماكيشيما، البرلمانية اليابانية والوزيرة السابقة للشؤون الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والإصلاح التنظيمي باليابان، بالنجاحات التي حققتها مصر في تطبيق نظام التعليم على النمط الياباني في المدارس المصرية- اليابانية، وتأكيدها أهمية الاستفادة من تجربة مصر في دعم اليابان للتنمية في إفريقيا في مجال التعليم.

وطالب رمزي الحكومةَ بتقديم جميع الحوافز التشجيعية لمشاركة مستثمري القطاع الخاص في كل ما يتعلق من تطوير وتحديث منظومة التعليم؛ سواء التعليم قبل الجامعي أو التعليم الجامعي، مؤكدًا أن القطاع الخاص التعليمي حقَّقَ نجاحات كبيرة وباهرة في دعم ومساندة الدولة وتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير وتحديث المنظومة التعليمية.

وأشاد عضو مجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي بجهود وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف؛ لمواجهة جميع المشكلات والأزمات التي تواجه التعليم قبل الجامعي، مطالبًا الحكومة بدعم ومساندة جهود الوزير للقضاء نهائيًّا على جميع التحديات والمشكلات داخل المنظومة التعليمية.

وكانت كارين ماكيشيما قد أكدت، في مقال نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن نظام التعليم على النمط الياباني في المدارس المصرية- اليابانية "توكاتسو"، قد تم تقديمه بنجاح في مصر؛ حيث يدرس حاليًّا 16226 طالبًا في 55 مدرسة مصرية يابانية، بمشاركة 2671 معلمًا تلقوا تدريبًا متخصصًا.

وشددت كارين ماكيشيما على زيارتها إحدى المدارس المصرية- اليابانية في يناير 2020؛ حيث لمست السلوكيات والمهارات والعادات الإيجابية للطلاب، واندماجهم في أنشطة التعلم، واكتسابهم مهارات مثل تحمل المسؤولية وتقدير الذات والآخرين، وغيرها من المهارات الحياتية والقيم من خلال تخصيص 45 دقيقة أسبوعيًّا لأنشطة التوكاتسو.

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