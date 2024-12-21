وزير الصحة يشيد بالخدمات الطبية في مستشفى التأمين الصحي ببني سويف

كتب- أحمد جمعة:

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، يرافقه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مستشفى التأمين الصحي بمحافظة بني سويف، في إطار حرصه الدائم على متابعة سير العمل ميدانيًا والوقوف على الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن نائب رئيس الوزراء، تفقد قسم الطوارئ والاستقبال بالمستشفى، واطمأن على الخدمات المقدمة في القسم، والمعدل الزمني بين وصول الحالة وبدء تلقيها الخدمة، كما تم المرور على غرفة الملاحظة، حيث وجه الوزير بسرعة التعامل مع حالات الطوارئ، لحين انتهاء إجراءات دخول المريض.

وأضاف "عبد الغفار"، أن الوزير أشاد بالخدمة الطبية المقدمة وانتظام الفريق الطبي والعاملين، كما حرص على الاستماع للمواطنين، للوقوف على مدى رضاهم عن الخدمة الطبية المقدمة لهم.

وتابع "متحدث الصحة"، أن نائب رئيس مجلس الوزراء تفقد وحدة القلب والقسطرة واطمأن على توافر المستحضرات الدوائية والمستلزمات الطبية وتأكد من التزام الأطقم الطبية وسلامة الأجهزة الطبية، موجهًا باستغلال وحدات الرعايات الصحية لمنع تكدس المواطنين في مستشفيات التأمين الصحي.

وأشار إلى أن المستشفى تم إنشاؤه على مساحة 4500 متر عام 2002 ويتكون من 2 مبنى بجانب مبنى رابط، مضيفًا أن المبنى الأول يضم (الباطنة، ووحدة مناظير الجهاز الهضمي، والقسطرة ورعاية القلب، والصيدليات ومخازن الأدوية)، فيما يضم المبنى الثاني (العزل والعظام، والرمد، والنساء والتوليد، والجراحة، والأطفال، والعمليات، وجراحة التجميل والأورام والأوعية الدموية، والمسالك البولية، والمبتسرين والعناية، وجراحات اليوم الواحد والمعمل وبنك الدم).

واستكمل "عبد الغفار"، أن المبنى الثالث يضم الأشعة العادية والمقطعية والتعقيم المركزي والغسيل الكلوي، والمغسلة والمطبخ، وتبلغ الطاقة الإجمالية للمستشفى من حيث عدد الأسرة 304 أسرة في مختلف التخصصات والأقسام، منها (175 سريرًا داخليًا - 6 أسرة للاستقبال - 9 للعناية المركزة - 7 قسطرة القلب - 32 ماكينة غسيل كلوي - 14 حضانة - 8 أسرة للمناظير - 7 رعاية قلب - 5 عناية أطفال - 36 سريرًا للعلاج الكيماوي).

رافق الوزير خلال الجولة، الدكتور بيتر وجيه، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور أحمد مصطفى، رئيس هيئة التأمين الصحي، والدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتورة سماح جاد، وكيل الوزارة بمحافظة بني سويف.

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