ذروة الشتاء في مصر.. موعد شهر طوبة 2025

كتب- محمد أبو بكر:

بدأ فصل الشتاء رسميًّا في مصر، اليوم السبت 21 ديسمبر 2024، والذي يشهد عادةً انخفاضًا في درجات الحرارة وصقيعًا وأمطارًا على مناطق عدة.

ويتركز اهتمام كثير من المواطنين مع بداية فصل الشتاء على البحث عن موعد بدء شهر طوبة، والذي يُعرف عنه الانخفاض الكبير في درجات الحرارة مع رياح شديدة واضطراب في الأمواج.

موعد شهر طوبة 2025

يحل موعد شهر طوبة يوم الخميس الموافق 9 يناير 2025 "يتبقى 19 يومًا"، ويستمر حتى الجمعة 7 فبراير 2025، وفقًا للتقويم القبطي؛ حيث يسبق طوبة شهر (كيهك) الذي يبدأ من يوم 10 ديسمبر ويستمر حتى 8 يناير.

حالة طقس أول أيام الشتاء

تشهد الساعات المقبلة من طقس أول أيام الشتاء، طقسًا مائلًا للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدلًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، باردًا ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، وشديدَ البرودة يصل إلى حد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

وتشهد المناطق الزراعية والمسطحات المائية والمناطق القريبة منها شبورة مائية خلال الساعات الصباحية الأولى وأمطارًا خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

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