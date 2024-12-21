كتب- محمد نصار:

أكد إبراهيم صابر، محافظ القاهرة انتظام العمل بمجزر 15 مايو بكفاءة عالية بعد افتتاحه مع وجود إقبال كبير من الجزارين على استخدام المجزر الجديد الذي تم إقامته وتشغيله تمهيدًا لإغلاق مجزر البساتين ضمن جهود الدولة لإعادة تخطيط وتطوير حي الخليفة ورفع كفاءة المناطق المحيطة به.

وأكد محافظ القاهرة، في بيان السبت، أنه تم افتتاح مجزر 15 مايو بعد الانتهاء من تجهيزه بأعلى المعايير الصحية، والفنية، والبيئية، واستكمال الأعمال به ليبدأ في المرحلة الأولى بذبح الأغنام، يليها نقل مصنع المادة الصحية الملونة المستخدمة في ختم الذبائح، وتجهيز أماكن ذبح الأبقار والجمال في المرحلة الثانية.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن مجزر 15 مايو يخدم أحياء المنطقة الجنوبية طرة، والمعصرة، وحلوان، ومايو، والتبين، والمعادي، والبساتين، والمقطم، ومصر القديمة، ودار السلام، والخليفة، والسيدة زينب، والمحافظات المجاورة له.

وأشار صبري زينهم، مدير مديرية الطب البيطري، إلى أن مجزر 15 مايو مقام على مساحة 7 أفدنة ويضم مبنى إداري، وعنبرين للذبح، ومظلتي انتظار سيارت، وحظائر إيواء للحيوانات (الكورانتينة)، ويستوعب خط ذبح الأغنام 500 رأس يوميًا تقريبًا، بالإضافة إلى محطة معالجة للتخلص من مياه الصرف، ومحطة كهرباء، وخزان للمياه سعة 1000 م3، وشبكة للحريق مصممة طبقًا للمواصفات القياسية، وثلاجات لحفظ اللحوم، ومحرقة للتخلص من اللحوم الفاسدة، وسخانات تعمل بالطاقة الشمسية، والمكان مزود بكاميرات المراقبة لتأمين المجزر من الداخل والخارج.

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