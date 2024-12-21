وزير الكهرباء لـ"مصراوي": ربط سيناء بشبكة الكهرباء القومية عبر شبكة جديدة قريبًا

كتب- محمد صلاح:

كشف الدكتور مهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك مشروعًا حاليًّا يستهدف ربط سيناء بشبكة الكهرباء القومية من خلال شبكة جديدة تضيف إمكانات تزيد على الـ500 ميجاوات، بالإضافة إلى المشروع العملاق المصري- السعودي الذي يشهد طفرةً كبيرةً في أعمال التنفيذ من شرق إلى غرب القناة حتى طابا.

وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن الوزارة بالتنسيق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة، نجحت خلال الأشهر الثلاثة الماضية في تحقيق خطى كبيرة للتصدي للمخالفين وسارقي التيار الكهربائي مع الإعلان عن ضوابط وقرارات جديدة تستهدف تصحيح الأوضاع المتعلقة بتجريم سرقة التيار الكهربائي وفتح الباب أمام المخالفين لتوفيق أوضاعهم وفقًا لقواعد جديدة معلنة من قِبل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

وأشار عصمت إلى أنه أرسل خطابًا رسميًّا إلى الشركة القابضة لكهرباء مصر وجميع شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية، تضمن إلغاء شرط توفير إيصال الممارسة لتقديم طلب تركيب عدادات كودية للمباني العشوائية والمخالفة، موضحًا أن الهدف من إلغاء شرط توفير إيصال الممارسة هو إزالة كل العقبات أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم والتمكن من محاسبتهم بشكل دقيق وفقًا للاستهلاك الفعلي وليس بشكل تقديري.

وأكد الوزير أن القيادة السياسية لا تدخر أي جهد في تقديم كل أنواع الدعم والمساندة، وهو ما تجلى في تدخل القيادة السياسية بتذليل بعض العقبات التي واجهت تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، منوهًا بأنه سيتم توفير التغذية الكهربائية اللازمة لكل المشروعات والمناطق وسهولة الحصول عليها؛ خصوصًا أن كل القدرات الكهربائية الموجودة تغطي كل الاحتياجات المطلوبة.

وأكد وزير الكهرباء أن المستهدف هو توصيل التيار الكهربائي إلى كل المحطات المطلوبة بسيناء بالتنسيق مع جهاز مستقبل مصر الذي يشرف على تنفيذ مشروعات قومية كبرى؛ لتسهيل تشغيل طلمبات المياه وغيرها من المعدات والآلات الزراعية اللازمة؛ خصوصًا أن الدولة لديها رؤية واضحة خلال استراتيجية ٢٠٣٠، بجانب إعداد خطة واستراتيجية الـ٤٢٪ سنة ٢٠٣٠، وهو ما يحتم عمل استثمارات كبيرة للاستفادة من الطاقات المنتجة .

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