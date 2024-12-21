الأرصاد تحذر من طقس أول أيام الشتاء: أمطار وصقيع وحرارة أقل من 5 درجات

الأرصاد تحذر من طقس أول أيام الشتاء

كتب- محمد عبدالناصر:

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام الأولى من فصل الشتاء والذي يبدأ اليوم 21 ديسمبر ويستمر لمدة 3 أشهر.

وأشارت منار غانم، إلى وجود أمطار بداية من اليوم على السواحل الشمالية لكنها تكون خفيفة وغير مؤثرة على أنشطة الحياة اليومية.

وتابعت: تنخفض درجات الحرارة على أغلب المناطق، كما تكون أكثر انخفاضًا خلال فترات الليل المتأخرة والتي تصل لـ 5 درجات على بعض مناطق الصعيد والمدن الجديدة والمناطق المكشوفة وتكون درجة الحرارة القاهرة نهارًا 20 درجة والسواحل الشمالية 19 درجة.

كما أشارت إلى أن البرودة ليلًا تصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء والوادي الجديد وشمال الصعيد، وتكون الحرارة الصغرى 5 درجات.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تتأثر خلال الفترة الحالية بكتل هوائية باردة قادمة من أوروبا وتستمر هذه الكتل على مدار الأسبوع الحالي.

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