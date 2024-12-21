وزراء الزراعة والتخطيط والري يتفقدون أنشطة مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة "سيل" بالمنيا

كتب- محمد نصار:



تفقد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، واللواء عماد كدواني محافظة المنيا، اليوم السبت، أنشطة مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة "سيل"؛ التي يتم تنفيذها في محافظة المنيا.

وتأتي الزيارة بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، واللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، والمهندس عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، والمهندس مجدي عبد الله رئيس قطاع الهيئات وشؤون مكتب وزير الزراعة، والدكتور هاني درويش رئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، وسامي عبد الصادق رئيس البنك الزراعي المصري، وعدد من قيادات الوزارات الثلاث والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وتم استعراض عدد من المشروعات والأنشطة التي ينفذها "سيل" في المحافظات المستهدفة، من أعمال البنية التحتية الزراعية، وتمكين المرأة، ودعم صغار المزارعين، والتنمية الريفية، ودعم الجمعيات الزراعية.

وأشار وزير الزراعة إلى أهمية هذا المشروع في تحقيق التنمية المستدامة، ودعم صغار المزارعين، وتوفير فرص العمل، وتنمية مهارات المرأة الريفية، وتحسين مستوى معيشة الفلاحين، لافتًا إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم المشروعات التي تسهم في تطوير الريف المصري.

وأضاف فاروق أن هناك تعاونًا مشتركًا مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد" في مشروع "سيل" وتنفيذ أنشطته التي تهدف جميعها إلى تحسين ظروف الفئات المستهدفة في محافظات عمل المشروع.

وتشمل الزيارة توزيع عدد من المنح على المستفيدين والمستفيدات من المشروع بالمحافظة، وتفقد عدد من المشروعات والأنشطة التي نفذها المشروع.



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