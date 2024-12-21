"سويلم": بدء تنفيذ جيل جديد لمنظومة الري المصري

كتب- محمد نصار:

شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، في فعاليات احتفالية الشباب 2024" التي نظمتها مؤسسة "حياه كريمة" بالتزامن مع اليوم الدولي للتضامن الإنساني.

وفي كلمته بالاحتفالية، أشار الدكتور سويلم، إلى أن هذه الفعالية المهمة تعكس اهتمام الدولة المصرية بالشباب باعتبارهم قاطرة المستقبل، كما تقدم بالتحية لمؤسسة "حياه كريمة" على ما قدمته من خدمات عديدة للمواطنين على مدى السنوات الماضية بالمناطق الريفية بسواعد 50 ألف متطوع بالمؤسسة.

وأشار إلى أن مبادرة "حياة كريمة" والتي انطلقت في شهر يناير 2019 تحت رعاية رئيس الجمهورية كان لها دورها البارز في توفير حياة كريمة للملايين من أبناء الشعب المصري من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية التي استهدفت المناطق الريفية الأكثر احتياجًا، حيث قدمت "حياة كريمة" نموذجًا للعالم عن كيفية تحقيق حياة كريمة لجميع المواطنين.

وشاركت الوزارة في هذه المبادرة من خلال تنفيذ العديد من مشروعات الموارد المائية بمراكز المبادرة والتي كان لها أهمية بالغة في تحقيق التنمية المستدامة باعتبارها عنصرًا رئيسيًا في كل المشروعات التنموية، حيث نفذت الوزارة تحت مظلة المبادرة أعمال تأهيل للترع بمراكز المبادرة بأطوال إجمالية تصل إلى 4000 كم (3300 كم تم نهو تأهيلها)، كما نفذت الوزارة مشروعات متنوعة في مجالات حماية جوانب نهر النيل بمحافظة المنيا، والحماية من أخطار السيول بمحافظات المنيا وأسوان والجيزة، والتحول لاستخدام الطاقة الشمسية في رفع المياه من الآبار الجوفية بمحافظة الوادي الجديد، حيث أسهمت هذه المشروعات في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين بمراكز المبادرة.

كما وفرت الوزارة قطع أراضٍ مجانا لإقامة منشآت خدمية عليها لخدمة الأهالي بمراكز المبادرة، حيث تم تدبير 147 قطعة أرض من منافع الري بمساحة تتجاوز 4.20 مليون متر مربع (حوالي 1000 فدان) بعدد 16 محافظة، وذلك بقيمة تقديرية كانت ستصل إلى حوالي 1.84 مليار جنيه حال قيام المبادرة بتوفيرها، وقد تم الاستفادة بهذه الأراضي لإقامة 188 مشروعًا خدميًا للمواطنين مثل (مراكز الشباب - محطات رفع مياه - محطات معالجة صرف صحي - مدارس - وحدات صحية - نقاط إسعاف - مطافئ - وغيرها).

وأشار الدكتور "سويلم"، إلى ما يواجهه قطاع المياه في مصر من تحديات ناتجة عن الزيادة السكانية ومحدودية الموارد المائية والتغيرات المناخية، مما دفع الدولة المصرية ممثلة في وزارة الموارد المائية والري للبدء في تنفيذ جيل جديد لمنظومة الري المصري القائمة منذ مئات السنوات تحت مسمى "الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0" والتي يتم تحت مظلتها تنفيذ العديد من المشروعات والإجراءات تحت محاور تلك المنظومة والتي تتضمن (معالجة وإعادة استخدام المياه - التحول الرقمي وإعداد قواعد البيانات والاعتماد على التصوير بالدرون لمراقبة المجاري المائية - الإدارة الذكية للمياه بالاعتماد على نماذج التنبؤ وصور الأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي - تأهيل المنشآت المائية والترع ومنشآت الحماية من السيول وحماية الشواطئ - الحوكمة والتوسع في تشكيل روابط مستخدمي المياه - مواصلة العمل على رفع مكانة المياه ووضعها على رأس أجندة العمل المناخي العالمي - تطوير الموارد البشرية والتدريب - بناء القدرات - التوعية والإعلام).

وأضاف أنه وعلى الرغم من هذا النجاح الكبير إلا أن الأمر يتطلب تكاتف جهود المواطنين مع جهود الدولة لتحقيق الإدارة المثلى للمياه والحفاظ عليها وترشيد استخدامها، وهو ما دفع الوزارة لإطلاق حملة توعوية كبرى تحت شعار "على القد" لتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على المياه وترشيد استخدامها، وقد شاركت العديد من الوزارات والجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في هذه الحملة.

وأعلن الوزير، عن انضمام مؤسسة "حياه كريمة" لفعاليات حملة "على القد" حيث تم خلال الاحتفالية توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الموارد المائية والري ومؤسسة حياة كريمة للتعاون المشترك في نشر التوعية المائية، من خلال إدراج ملف المياه وتغير المناخ في الندوات والفعاليات التي تنظمها مؤسسة حياه كريمة، وتنظيم ندوات وحملات توعوية وفعاليات مشتركة بين الجانبين، وأيضًا التنسيق بين مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري التابع للوزارة ومؤسسة حياة كريمة في مجال تدريب "سفراء المياه" من متطوعي المؤسسة البالغ عددهم حوالي 50 ألف متطوع لتعزيز قدراتهم على نشر الوعي المائي داخل فعاليات المؤسسة.

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