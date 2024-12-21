نشرة التوك شو| العاصمة الإدارية ترد على منتقدي مشروعاتها والإفتاء تحذز من "السنجل مازر"

تناولت برامج التوك شو، اليوم الجمعة، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

دي صورة مصر.. بكري عن القصر الرئاسي بالعاصمة الإدارية: الرئيس مش هياخد حاجة

رد الإعلامي مصطفى بكري، على الهجوم الذي ينال العاصمة الإدارة الجديدة والقصر الرئاسي، موضحا أن الرئيس السيسي مش هياخد حاجة ويمشي وهذا المشروعات لصورة مصر وحاضرها ومستقبلها.

وتابع خلال تقديم برنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك من يتربح من عمله في اللجان الإلكترونية وهدفهم إسقاط مصر وليس الرئيس السيسي.

لماذا تشعر الحيوانات والطيور بالزلازل قبل حدوثها؟.. أستاذ بمعهد الفلك يجيب

كشف الدكتور صلاح الحديدي، أستاذ الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن قدرة فريدة تمتلكها الحيوانات والطيور، وخاصة الكلاب والحمير، في الشعور بالزلازل قبل وقوعها. ويعود ذلك إلى حساسيتها العالية للترددات التي تصدر من باطن الأرض.

وفي حديثه خلال برنامج "بصراحة" مع الإعلامية رانيا هاشم على قناة "الحياة"، أوضح الحديدي أن الطيور تُظهر سلوكيات غير معتادة قبل الزلزال، مثل التحليق بشكل عشوائي وإصدار أصوات غريبة، بينما تُصدر الحيوانات أصواتًا وتظهر علامات القلق والتوتر نتيجة شعورها بالموجات الأرضية قبل وصولها إلى السطح.

مصطفى بكري: الجولاني المخطط لمذبحة الواحات في 2017

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن المصريين توقفوا طويلاً أمام الصورة التي تجمع الإرهابي محمد محمود فتحي مع الإرهابي أحمد الشرع المعروف باسم "محمد الجولاني"، قائد جبهة تحرير الشام.

وأوضح بكري خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد" أن محمد محمود فتحي هو أحد الإرهابيين المشاركين في جريمة قتل الشهيد هشام بركات، حيث حُكم عليه بالإعدام لكنه تمكن من الهروب إلى تركيا ثم سوريا.

حسام موافي: تحديد العلاج المناسب مرتبط بالعمر البيولوجي للمريض

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن لكل فرد عمرين؛ الأول هو العمر المسجل في بطاقة الهوية، والثاني هو العمر البيولوجي المرتبط بوظائف الجسم.

وفي حديثه خلال برنامج "رب زدني علمًا" المذاع على قناة صدى البلد، أشار حسام موافي إلى أن الأدوية تُصرف بناءً على العمر البيولوجي، خاصة بالنسبة للأطفال وكبار السن.

المحامي أشرف عبدالعزيز عن خلافاته مع مرتضى منصور: مستمرة وتنتهي دائمًا بالتصالح

أوضح المحامي أشرف عبدالعزيز، أن هناك صداقة قوية تجمعه بالمستشار مرتضى منصور، مشيرًا إلى أن الخلافات بينهما عادةً ما تنتهي بالتصالح.

خلال حواره مع الإعلامية أميرة بدر في برنامج "خلاصة الكلام" على فضائية "النهار"، أكد عبدالعزيز، أن خلافاته مع المستشار مرتضى منصور مستمرة لكنها دائمًا ما تنتهي بالتصالح من جانبه أو من جانبي، مشددًا على أنهما لم يستمرا في أي شجار لفترة طويلة.

خالد عباس: العاصمة الإدارية تملك أصولًا تتجاوز الـ300 مليار جنيه

أكد المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أن الموازنة العامة الخاصة بالشركة متاحة على موقع وزارة المالية، مشيرًا إلى أن من يدعي وجود عاصمة إدارية جديدة يتجاهل الحقيقة، حيث إن المشروع هو شركة تملكها الدولة وتعتبر من أكبر خمس شركات تسدد ضرائب للدولة.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد"، أوضح عباس أن فكرة العاصمة الإدارية كانت مشروعًا أساسيًا أطلقته الدولة بعد مناقشات مع الرئيس السيسي، مؤكدًا أن الشركة تدير هذا المشروع العملاق الذي أصبح أحد أكبر المشاريع في مصر.

أشرف عبدالعزيز يدافع عن كهربا: الهجوم على اللاعب غير مبرر

انتقد المحامي أشرف عبدالعزيز، حالة الهجوم على اللاعب محمود كهربا بعد إهداره ركلة الترجيح التي سددها في مباراة باتشوكا بنصف نهائي بطولة إنتركونتيننتال، وكان تسجيلها كفيلا بفوز الأهلي.

خلال حواره مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج "خلاصة الكلام"، عبر فضائية "النهار"، أعرب عبدالعزيز، عن استيائه من حملة الهجوم التي تعرض لها كهربا، مؤكداً أن هذا الهجوم غير مبرر وغير مقبول.

المفتي يحذز من "السنجل مازر": الانفتاح على الغرب لا يعني التخلي عن الهوية والأخلاق

حذر الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، من تفشي بعض الظواهر السلبية التي تهدد النسيج الاجتماعي، ومن بينها ظاهرة "الأم العزباء" أو ما يعرف بـ "السنجل مازر".

في حوراه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "اسأل المفتي" على قناة صدى البلد، أكد المفتي، أن هذه الظاهرة تنطوي على أزمة أخلاقية كبيرة في المجتمع المصري والعربي، ودعا إلى ضرورة الحفاظ على القيم الأسرية والتكاتف لمواجهة هذه التحديات.