حدث في منتصف الليل| العاصمة الإدارية تمتلك أصولًا تتجاوز الـ300 مليار.. وتوقعات طقس أول أيام الشتاء
كتب-عمرو صالح:
شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:
متحدث الزراعة يزف بشرى بشأن اللحوم والألبان
قال الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن هناك اهتمامًا كبيرًا لتطوير ملف الإنتاج الحيواني وأطلقنا مشروعات البتلو، وحريصون على تطوير إنتاجية المواشي من خلال مراكز التلقيح الاصطناعي، لافتا إلى أنه من المتوقع توافر اللحوم والألبان في الأسواق بشكل أكبر خلال الفترة القادمة.
خالد عباس: العاصمة الإدارية تملك أصولًا تتجاوز الـ300 مليار جنيه
أكد المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أن الموازنة العامة الخاصة بالشركة متاحة على موقع وزارة المالية، مشيرًا إلى أن من يدعي وجود عاصمة إدارية جديدة يتجاهل الحقيقة، حيث إن المشروع هو شركة تملكها الدولة وتعتبر من أكبر خمس شركات تسدد ضرائب للدولة.
"هيئة الدواء" تجتاز متطلبات الاعتماد الدولي وتحصل على اعتماد المستوى الثالث للصحة العالمية
أعلنت منظمة الصحة العالمية اعتماد هيئة الدواء المصرية لمستوى النضج الثالث في السلطات التنظيمية، اليوم الجمعة.
أشرف عبدالعزيز يدافع عن كهربا: الهجوم على اللاعب غير مبرر
انتقد المحامي أشرف عبدالعزيز، حالة الهجوم على اللاعب محمود كهربا بعد إهداره ركلة الترجيح التي سددها في مباراة باتشوكا بنصف نهائي بطولة إنتركونتيننتال، وكان تسجيلها كفيلا بفوز الأهلي.
أول أيام الشتاء.. الأرصاد تكشف عن 3 ظواهر جوية متوقعة غدًا
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية المتوقع أن تشهدها البلاد خلال الساعات القادمة، تزامنًا مع بداية فصل الشتاء الذي يبدأ غدًا السبت أول أيامه، فلكيًا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية ويستمر حوالي 89 يوماً، وتتوافر فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على شمال البلاد.
حركة المحليات.. ننشر أسماء 84 رئيس حي ومركز ومدينة في 24 محافظة
كشفت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن تعيين 84 رئيس حي ومركز ومدينة على مستوى 24 محافظة ضمن حركة المحليات الجديدة التي أعتمدتها اليوم والتي تتضمن 184 قيادة محلية بمختلف محافظات الجمهورية.
الأطباء تدعو إلى "عمومية طارئة" 3 يناير المقبل بشأن المسؤولية الطبية
دعا مجلس النقابة العامة للأطباء، جموع أطباء مصر للمشاركة في جمعية عمومية طارئة يوم الجمعة 3 يناير 2025.
دي صورة مصر.. بكري عن القصر الرئاسي بالعاصمة الإدارية: الرئيس مش هياخد حاجة
رد الإعلامي مصطفى بكري، على الهجوم الذي ينال العاصمة الإدارة الجديدة والقصر الرئاسي، موضحا أن الرئيس السيسي مش هياخد حاجة ويمشي وهذا المشروعات لصورة مصر وحاضرها ومستقبلها
شبورة ورياح وصقيع.. توقعات طقس أول أيام فصل الشتاء
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال أول أيام فصل الشتاء والأحوال الجوية المتوقعة.
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