حصاد الزراعة في أسبوع.. تعزيز التعاون مع أمريكا ولبنان لتبادل الخبرات -(انوجرافيك)

كتب-عمرو صالح:

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، "الإنفوجراف الأسبوعي" في نسخته رقم ٢٢٦ حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من ١٣ حتى ١٩ ديسمبر الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة، كما أصدر المركز أيضًا ملخصًا بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

وسلط "الإنفوجراف" الضوء على ترؤس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا الدائمة لمتابعة العلاقات المصرية الإفريقية، بحضور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمتابعة الجهود الخاصة بدعم العلاقات المصرية الإفريقية.

فيما استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، هيرو مصطفى سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، وبحث معها سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر وأمريكا. كما التقى "فاروق" مع عباس الحاج حسن وزير الزراعة اللبناني، وبحث معه سبل تعزيز التعاون في مجال الزراعة والأنشطة المرتبطة به.

واستقبل علاء فاروق، محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لتعزيز أوجه التعاون مع القطاع الخاص فى تطوير المدارس الفنية الزراعية.

كما قام وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بزيارة إلى محافظة الأقصر، التقى خلالها عددا من المزارعين، حيث وجّه بدعم مشروعات صغار المزارعين والمرأة المعيلة، كما تفقد وزير الزراعة جمعيتي البغدادي ومنشأة العماري، وكذلك مركز الأقصر التنسيقي بعد الانتهاء من أعمال تجهيزه بالكامل.

وافتتح الوزير فعاليات ورشة العمل الإقليمية لمشروع الاستراتيجيات الجماعية للتكيف مع التغيرات المناخية، كما تفقد، أيضا، حديقة الأسماك بمنطقة الزمالك، وذلك في زيارة مفاجئة رافقه خلالها الدكتور ممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وشهد وزير الزراعة توقيع اتفاق تعاون مشترك مع إحدى كبرى الشركات الإيطالية العاملة في مجال إنتاج تقاوي الخضر، كما وقّعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بروتوكول تعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" حول التصدى لتغير المناخ من خلال الإدارة المستدامة للثروة الحيوانية.

بينما استقبل الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، نائب رئيس الأكاديمية الصينية للعلوم، ومدير مركز التعاون الصيني الإفريقي، والوفد المرافق لهما لبحث سبل التعاون بين المركز والجهات الصينية خلال المرحلة المقبلة، كذلك يواصل خبراء وعلماء مركز بحوث الصحراء في مختلف التخصصات تقديم خدمات الدعم الفني والإرشادي للمنتفعين والمزارعين، من خلال زيارة تجمعات شمال وجنوب سيناء، كما نظمت محطة بحوث سيوة دورة تدريبية لطلاب كلية الزراعة البيولوجية بجامعة الجلالة بهدف نقل الخبرات والبحوث التي تتميز بها المحطة.

ونظم مركز البحوث الزراعية المنتدي الثقافي العلمي الخامس له تحت رعاية علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، بعنوان "الموارد المائية.. الواقع والتحديات فى إطار قضية الأمن الغذائي"، كما شاركت الدكتورة شيرين عاصم نائب رئيس مركز البحوث الزراعية، في "ملتقى جرين كونكت" الذي يهدف إلى النهوض بالاقتصاد الأخضر، بالتعاون مع جهات وشركاء دوليين من خلال تبادل الخبرات وورش العمل.

ونشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي "إنفوجرافا" أبرز من خلاله تصريحات ورسائل مهمة من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى المزارعين خلال زيارته محافظة الأقصر، كما نشرت حملة وزارة الزراعة للتوعية والإرشاد الزراعي والإنتاج الحيواني، "معاك في الغيط"، فيديو وملصقات لتوعية مربي الماشية، وتحديدا لرعاية الأبقار خلال فصل الشتاء.

وأعلن الدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، عن حصول المعمل المركزي للمبيدات على شهادة الأيزو في جودة المنشآت التدريبية، كذلك تم افتتاح أول معامل مرجعية للتنوع الجينى والنيماتودا النباتية، وذلك تحت رعاية علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية.

فيما اختتمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، فعاليات ورشة العمل الخاصة بمراجعة واعتماد الدليل الإرشادي لتعزيز أمن حيازة الأراضي للمرأة في إفريقيا. كما نظم معهد بحوث وقاية النباتات برنامجا تدريبيا متخصصا تحت عنوان "تطبيقات الذكاء الاصطناعي في وقاية النباتات والبحث العلمي"، الذى شارك فيه أكثر من 160 متدربا من مختلف الجامعات والمراكز البحثية.

وتفقدت لجنة من الإدارة المركزية للبساتين، التابعة لقطاع الإرشاد الزراعي، زراعات محصول البطاطس بمحافظة الغربية، وتقديم الدعم الفني للمزارعين بها، كما أعلن المهندس محمد حسين، رئيس قطاع استصلاح الأراضي، عن عقد الجمعيات العمومية العادية للجمعيات التابعة له، فضلا عن استمرار جهود إزالة التعديات على الأرض الزراعية وتطهير المساقي والمراوي وتقديم الخدمات الإرشادية، كذلك واصلت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ضخ كميات من بيض المائدة للبيع في منافذها المتنقلة للمواطنين بأسعار مخفضة لرفع العبء عن كاهلهم.

ونفذ المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية برنامجا تدريبيا إقليميا حول "طرق وتقنيات تحليل العينات" لمتدربين من دولة السنغال، وذلك فى إطار التعاون مع هيئة الطاقة الذرية، كما شارك أيضا في مؤتمر غرفة الصناعات الغذائية السنوي تحت عنوان "غذاء مصر"، كذلك تم اختتام البرنامج التدريبي الإقليمي بعنوان "الكشف عن الميكروبات فى العينات الغذائية"، لمتدربين من دولة الكاميرون، بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية، فيما بلغ إجمالي عدد العينات التي استقبلها المعمل هذا الأسبوع 7063 عينة.

يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الإعلامي للوزارة، يصدران، الجمعة من كل أسبوع، إنفوجراف وفيديو باسم: "الزراعة في أسبوع"، لإلقاء الضوء على ملخص ما تم من أنشطة وجهود بكافة القطاعات والهيئات التابعة للوزارة، فضلا عن إنفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: "الزراعة في كل مصر"، حول أنشطة وجهود القطاع الزراعي بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك إصدار أرقام في الزراعة، الذي يلقي الضوء على إنجازات القطاع الزراعي بالأرقام، فضلا عن إصداره الأخير MALR، مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الإلكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الإخبارية والمتنوعة.



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