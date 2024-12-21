بعد تعطل كافة توربينات سد النهضة.. هل ستلجأ إثيوبيا لفتح بوابات المفيض؟

كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، عن سبب لجوء إثيوبيا لفتح بوابة المفيض العلوي لسد النهضة ومدى احتمالية فتح باقي البوابات خلال الفترة المقبلة.

وقال "شراقي"، في تصريحات لمصراوي، إن إثيوبيا تحرص على أن يبقى عمق مترين من سطح سد النهضة بلا مياه، وذلك في إطار المحافظة على السلامة العامة للسد.

وأوضح، أن سبب لجوء إثيوبيا لفتح بوابة المفيض العلوي مؤخرًا هو استقبال حوض السد لـ50 مليون متر مكعب يوميًا الأمر الذي يستلزم تفريغها حتى لا يمتلئ سطح السد.

وتابع: "كما أن المياه التي يتم تخزينها تستخدمها في توليد الكهرباء حيث أن 50 مليون متر مكعب تكفي لتشغيل توربين واحد الأمر الذي يؤكد توقف التوربينات وعدم تشغيلها خلال الفترة الماضية".

وعن مدى احتمالية فتح باقي بوابات السد والبالغ عددها 6 بوابات، أوضح "شراقي" أنه لا يعتقد أن إثيوبيا ستفتح باقي بوابات السد خلال الفترة المقبلة، نظرًا لانتهاء موسم الأمطار وقلة كمية المياه التي سيستقبلها وعاء تخزين السد خلال الفترة المقبلة.

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