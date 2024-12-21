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المستشارة مروة بركات تشارك بجلسة النواب لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي

02:00 ص السبت 21 ديسمبر 2024

المستشارة مروة بركات

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كتبت- نور العمروسي:

شاركت المستشارة مروة بركات عضوة المجلس القومي للمرأة، في فعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي.

وفى كلمتها وجهت المستشارة مروة بركات الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على دعمه للمرأة المصرية وحرصه على تمكينها حتى أصبحت فاعلة في المجتمع كما وجهت الشكر لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على دعمه للمرأة وقالت : "أوجه الشكر للمجلس وأخص المستشار الدكتور رئيس المجلس على إشادته وشكره للمجلس القومي للمرأة في الجلسة السابق.

وتابعت قائلة: "ولعل وجودي تحت قبة البرلمان وما شهدناه أثناء مناقشة قانون الضمان الإجتماعي أتوجه بأسمى واسم المجلس القومي للمرأة بالشكر للمجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي كقامة قانونية رفيعة على دوره في الحفاظ على حقوق المرأة من خلال تشريعات ترسخ قيم العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين أبناء الوطن".

المستشارة مروة بركات مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجلسة العامة لمجلس الدكتور حنفي جبالي
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