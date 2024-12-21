أجواء باردة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ6 أيام المقبلة، بداية من اليوم السبت وحتى الخميس 26 ديسمبر 2024 على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد أن تشهد البلاد خلال يومي السبت والأحد 22 ديسمبر طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء شديد البرودة يصل لحد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تشهد المناطق الزراعية والمسطحات المائية والمناطق القريبة منها شبورة مائية خلال الساعات الصباحية الأولى وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة

وبداية من الإثنين 23 ديسمبر وحتى الخميس 26 ديسمبر من المتوقع أن تشهد حالة الطقس شبورة مائية على المناطق الزراعية والمسطحات المائية والمناطق القريبة خلال فترات الصباح وأمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وعلى فترات متقطعة.



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