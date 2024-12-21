عضو بـ"غرفة شركات السياحة": أعداد المتقدمين لأداء الحج السياحي هذا العام منخفضة

كتب- محمد أبو بكر:

كشف أيمن عبداللطيف، عضو غرفة شركات السياحة، عن أعداد المتقدمين إلى برامج الحج السياحي 1446هـ-2025 حتى الآن.

انخفاض أعداد المتقدمين لأداء الحج السياحي هذا العام

وأضاف "عبد اللطيف"، في تصريحات لمصراوي، أن أعداد المتقدمين حتى الآن تراوحت ما بين 45 إلى 50 ألف متقدم.

وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن أعداد المتقدمين لأداء الحج السياحي هذا العام منخفضة للغاية حتى الآن، قائلًا:"ارتفاع الأسعار والظروف الاقتصادية قد يكون السبب".

يذكر أن موعد تلقي طلبات الحج السياحي من المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج من خلال شركات السياحة، بدء من يوم الأربعاء الموافق 20 نوفمبر ويستمر لمدة شهر حيث ينتهي التقديم اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024.

وتم تحديد موعد إجراء القرعة العلنية الإلكترونية لاختيار الحجاج في كافة مستويات الحج السياحي وإعلان النتيجة يوم الإثنين 23 ديسمبر المقبل.

وكان شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اعتمد الضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحي لعام 1446 هــ، وفقاً لأحكام قانون 84 لسنة 2022 المنظم للحج، وقانون شركات السياحة رقم 38 لسنة 1977، وذلك في إطار الحرص على تحقيق التميز المستهدف والنهوض بمنظومة الحج السياحي وتطويره.

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