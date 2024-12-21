مشروعات بالظهير الصحراوي ودعم صغار المزارعين.. أبرز إنجازات "الزراعة" بالنصف

كتب- محمد أبو بكر:

أصدر قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة تقريره عن نشاطه خلال النصف الأول من ديسمبر الحالي، تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب الوزير.

يأتي ذلك بحسب بيان وزارة الزراعة، في إطار جهود الدولة لتيسير إجراءات تراخيص أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية، مع الالتزام بمعايير الأمن والأمان الحيوي وتشجيع التصدير.

أبرز إنجازات القطاع في ديسمبر

وكشفت الدكتور طارق سليمان، رئيس القطاع، بأن التقرير تضمن عددًا من الإنجازات المهمة:

- إصدار 1109 تراخيص تشغيل تشمل تجديد وإصدار تراخيص جديدة لمشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة ومراكز تجميع الألبان.

- منح 614 تصريحًا لمزاولة نشاط تربية ماشية لصغار المربين، مع الالتزام بضوابط الأمن الحيوي.

- الموافقة على تسجيل 596 نوعًا من مخاليط الأعلاف والإضافات والمركزات، منها 349 محلية و247 مستوردة، وفقًا للمعايير القياسية.

- إصدار 15 موافقة فنية لإقامة مشروعات جديدة في الظهير الصحراوي وفق اشتراطات الأمان الحيوي.

- تقديم الدعم الفني لـ 22 مصنع أعلاف في 7 محافظات تشمل الفيوم، البحيرة، الإسكندرية، المنوفية، الإسماعيلية، القليوبية، والجيزة.

- توفير كميات من بيض المائدة عبر 5 منافذ متحركة بسعر المزرعة، بالتعاون مع الصندوق المركزي لتنمية الثروة الحيوانية.

- تنظيم ندوات وورش عمل لتثقيف صغار المربين في مجالات تربية وتغذية ورعاية الماشية والدواجن.

- الموافقة على تصدير منتجات تشمل أعلاف الأسماك، إضافات الأعلاف، مصنعات الدواجن، ودواجن مجمدة إلى عدد من الدول العربية والأجنبية.

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