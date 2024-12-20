لماذا تشعر الحيوانات والطيور بالزلازل قبل حدوثها؟.. أستاذ بمعهد الفلك يجيب

كتب- حسن مرسي:

كشف الدكتور صلاح الحديدي، أستاذ الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن قدرة فريدة تمتلكها الحيوانات والطيور، وخاصة الكلاب والحمير، في الشعور بالزلازل قبل وقوعها. ويعود ذلك إلى حساسيتها العالية للترددات التي تصدر من باطن الأرض.

وفي حديثه خلال برنامج "بصراحة" مع الإعلامية رانيا هاشم على قناة "الحياة"، أوضح الحديدي أن الطيور تُظهر سلوكيات غير معتادة قبل الزلزال، مثل التحليق بشكل عشوائي وإصدار أصوات غريبة، بينما تُصدر الحيوانات أصواتًا وتظهر علامات القلق والتوتر نتيجة شعورها بالموجات الأرضية قبل وصولها إلى السطح.

وأشار إلى وجود معهد متخصص في اليابان يدرس تصرفات الحيوانات قبيل حدوث الزلازل، مما يسهم في تطوير وسائل الاستشعار المبكر لهذه الكوارث.

كما تناول الحديدي التغيرات الجيولوجية المحتملة في المنطقة، حيث أشار إلى أن البحر الأحمر قد يتحول إلى محيط مشابه للمحيط الهادئ في المستقبل، نتيجة للزلازل المتكررة التي تتسبب في انفتاحه بمعدل 1.5 سنتيمتر سنويًا. وذكر أن البحر الأحمر شهد زلزالًا كبيرًا عام 1995 بلغت قوته 7.1 على مقياس ريختر.

وأضاف الحديدي أن انهيار المباني بالكامل في زلزالي تركيا وسوريا يعود إلى عدم الالتزام باشتراطات الأمان في البناء.

ولفت إلى أن أكبر زلزال سجلته البشرية وقع في تشيلي عام 1960 وبلغت قوته 9.5 على مقياس ريختر.

وأكد أن اليابان تُعتبر من الدول الأقل تعرضًا للخسائر البشرية عند وقوع الزلازل، بفضل تجهيزاتها المتقدمة ومعايير الأمان التي تتبعها في البنية التحتية.

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