إعلامي: هذا المتحكم الحقيقي في سوريا بعد سقوط الأسد

كتب- حسن مرسي:

قال الإعلامي الدكتور فهمي بهجت، إن الولايات المتحدة الأمريكية، أرسلت وفدًا دبلوماسيًا لسوريا لأول مرة بعد سقوط الرئيس السابق بشار الأسد للالتقاء بقادة هيئة تحرير الشام التي يترأسها أبو محمد الجولاني.

وأضاف "بهجت"، خلال تقديمه برنامج "المحاور"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن الولايات المتحدة الأمريكية تحدثت عن أن المباحثات تناولت وضع حقوق الإنسان، والمطالبة بتدمير الأسلحة الكميائية الموجودة بحوزة الجيش السوري بالكامل، وعدم السماح بظهور داعش.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت منذ قليل عن إلغاء جائزة منح 10 ملايين دولار التي أعلنت عنها سابقًا للقبض على "الجولاني"، وهذا يعكس المتحكم بالوضع في سوريا خلال الفترة الحالية.



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