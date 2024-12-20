مصطفى بكري: الجولاني المخطط لمذبحة الواحات في 2017

كتب- حسن مرسي:

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن المصريين توقفوا طويلاً أمام الصورة التي تجمع الإرهابي محمد محمود فتحي مع الإرهابي أحمد الشرع المعروف باسم "محمد الجولاني"، قائد جبهة تحرير الشام.

وأوضح بكري خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد" أن محمد محمود فتحي هو أحد الإرهابيين المشاركين في جريمة قتل الشهيد هشام بركات، حيث حُكم عليه بالإعدام لكنه تمكن من الهروب إلى تركيا ثم سوريا.

ووجه بكري حديثه إلى الجولاني قائلاً: "لماذا جئت بمحمد محمود؟ أنت تقول لمصر إنك مستعد وجئت بالمقاتلين معك".

كما أشار بكري إلى مذبحة الواحات التي وقعت في 20 أكتوبر 2017، والتي أودت بحياة 16 ضابطًا ومجندًا مصريًا، مؤكدًا أن هذه المذبحة كانت من تخطيط الجولاني ونُفذت بواسطة الإرهابي هشام عشماوي.

ولفت بكري إلى أن مذبحة الواحات أطلق عليها الإرهابيون "عملية الولاء" من هشام عشماوي لمبايعة محمد الجولاني، مما يعكس الروابط بين هذه الجماعات الإرهابية وأفكارهم المتطرفة.

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