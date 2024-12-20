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حسام موافي: تحديد العلاج المناسب مرتبط بالعمر البيولوجي للمريض

11:09 م الجمعة 20 ديسمبر 2024

الدكتور حسام موافي

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كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن لكل فرد عمرين؛ الأول هو العمر المسجل في بطاقة الهوية، والثاني هو العمر البيولوجي المرتبط بوظائف الجسم.

وفي حديثه خلال برنامج "رب زدني علمًا" المذاع على قناة صدى البلد، أشار حسام موافي إلى أن الأدوية تُصرف بناءً على العمر البيولوجي، خاصة بالنسبة للأطفال وكبار السن.

وأضاف حسام موافي أن هناك بعض الأمراض التي لا تظهر أعراضها في البداية، موضحًا: "هناك العديد من الأمراض التي تكون بدون أعراض."

كما حذر موافي كبار السن من تناول أي أدوية دون التأكد من حالة وظائف الكلى والرئة والمريء والكبد.

ولفت حسام موافي إلى أنه يجب على الأشخاص الذين يعانون من دوالي المريء أو تليف الكبد تناول الأدوية بناءً على توصية الطبيب.

واختتم حسام موافي بالتحذير من تناول الأدوية المسكنة للألم لمرضى التليف الكبدي ودوالي المريء دون استشارة طبية، حيث يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات خطيرة على الكلى أو القلب.

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الدكتور حسام موافي برنامج رب زدني علمًا العمر البيولوجي للمريض لعمر البيولوجي المرتبط بوظائف الجسم تحديد العلاج المناسب مرتبط بالعمر
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