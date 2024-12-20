لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

المحامي أشرف عبدالعزيز عن خلافاته مع مرتضى منصور: مستمرة وتنتهي دائمًا بالتصالح

10:10 م الجمعة 20 ديسمبر 2024

المحامي أشرف عبدالعزيز

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- حسن مرسي:

أوضح المحامي أشرف عبدالعزيز، أن هناك صداقة قوية تجمعه بالمستشار مرتضى منصور، مشيرًا إلى أن الخلافات بينهما عادةً ما تنتهي بالتصالح.

خلال حواره مع الإعلامية أميرة بدر في برنامج "خلاصة الكلام" على فضائية "النهار"، أكد عبدالعزيز، أن خلافاته مع المستشار مرتضى منصور مستمرة لكنها دائمًا ما تنتهي بالتصالح من جانبه أو من جانبي، مشددًا على أنهما لم يستمرا في أي شجار لفترة طويلة.

وأضاف أنه والمستشار مرتضى أصدقاء منذ فترة طويلة، ودخلا في صراعات متعددة، لكنه وصفها بصراعات أبناء المهنة التي سرعان ما تنتهي.

وتابع المحامي قائلاً إن المستشار مرتضى منصور، يعتبر محاميًا من الطراز الرفيع، معبرًا عن اعتزازه بالصداقة والزمالة بينهما، مؤكدًا أنهما لا يقسوان على بعضهما أبدًا.

اقرأ أيضًا:

إنهاء خدمة 14 قيادة.. تفاصيل أكبر حركة تنقلات في تاريخ المحليات

الاقتصادية والخمس نجوم.. أسعار عمرة رجب 2025

تصل لـ"رعدية".. خريطة سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة

"الإفتاء": أًصدرنا أكثر من 1.4 مليون فتوى في 2024

المحامي أشرف عبدالعزيز أشرف عبدالعزيز ببرنامج خلاصة الكلام خلافات أشرف عبدالعزيز مع مرتضى منصور
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

أول أيام الشتاء.. الأرصاد تكشف عن 3 ظواهر جوية متوقعة غدًا
للمرة الثانية.. هجوم إرهابي يستهدف سوق عيد الميلاد في برلين بعد حادثة 2016
11 قتيلًا و80 مصابًا.. شاهد لحظة دهس سيارة للمواطنين في سوق عيد الميلاد بألمانيا