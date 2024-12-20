المحامي أشرف عبدالعزيز عن خلافاته مع مرتضى منصور: مستمرة وتنتهي دائمًا بالتصالح

كتب- حسن مرسي:

أوضح المحامي أشرف عبدالعزيز، أن هناك صداقة قوية تجمعه بالمستشار مرتضى منصور، مشيرًا إلى أن الخلافات بينهما عادةً ما تنتهي بالتصالح.

خلال حواره مع الإعلامية أميرة بدر في برنامج "خلاصة الكلام" على فضائية "النهار"، أكد عبدالعزيز، أن خلافاته مع المستشار مرتضى منصور مستمرة لكنها دائمًا ما تنتهي بالتصالح من جانبه أو من جانبي، مشددًا على أنهما لم يستمرا في أي شجار لفترة طويلة.

وأضاف أنه والمستشار مرتضى أصدقاء منذ فترة طويلة، ودخلا في صراعات متعددة، لكنه وصفها بصراعات أبناء المهنة التي سرعان ما تنتهي.

وتابع المحامي قائلاً إن المستشار مرتضى منصور، يعتبر محاميًا من الطراز الرفيع، معبرًا عن اعتزازه بالصداقة والزمالة بينهما، مؤكدًا أنهما لا يقسوان على بعضهما أبدًا.

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