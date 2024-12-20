خالد عباس: العاصمة الإدارية تملك أصولًا تتجاوز الـ300 مليار جنيه

كتب- حسن مرسي:

أكد المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أن الموازنة العامة الخاصة بالشركة متاحة على موقع وزارة المالية، مشيرًا إلى أن من يدعي وجود عاصمة إدارية جديدة يتجاهل الحقيقة، حيث إن المشروع هو شركة تملكها الدولة وتعتبر من أكبر خمس شركات تسدد ضرائب للدولة.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد"، أوضح عباس أن فكرة العاصمة الإدارية كانت مشروعًا أساسيًا أطلقته الدولة بعد مناقشات مع الرئيس السيسي، مؤكدًا أن الشركة تدير هذا المشروع العملاق الذي أصبح أحد أكبر المشاريع في مصر.

وأشار المهندس خالد عباس إلى أن حجم الضرائب التي سُددت من العاصمة الإدارية بلغ نحو 11 مليار جنيه في السنة الأولى، بينما تم سداد حوالي 8 مليارات جنيه في السنة السابقة، موضحًا أن قيمة الضرائب المدفوعة للدولة على مدار خمس سنوات تجاوزت 20 مليار جنيه.

وتابع عباس قائلًا: "شركة العاصمة تملك أصولًا على الأرض تتجاوز 300 مليار جنيه، وكانت المنطقة غير مأهولة منذ خمس أو ست سنوات، حيث كان الكثيرون يعتقدون أنها غير قابلة للتطوير، أما اليوم، فقد أصبحت هذه الأراضي تُباع بأسعار تتجاوز 60 ألف جنيه للمتر في بعض المناطق مثل منطقة الأبراج".

وأضاف أن الاستثمارات في المشروع حققت إيرادات بلغت 27 مليار جنيه قبل خصم الضرائب العام الماضي، ومن المتوقع أن تتجاوز الأرباح في العام الحالي 27 مليار جنيه، مع توقع الوصول إلى 30 مليار جنيه بنهاية العام.

ولفت إلى أن إجمالي قيمة أصول الشركة قد بلغ 300 مليار جنيه، مما يعكس النجاح الكبير لهذا المشروع الضخم الذي انطلق من "لا شيء" ومن أراضٍ فارغة.

وأوضح أن هذه القيمة تم تحديدها بناءً على الأسعار القديمة للعملة، حيث كانت قيمة الدولار في عام 2018 حوالي 15 إلى 16 جنيهًا.

وأشار خالد عباس أيضًا إلى أن الشركة قامت بتأجير المباني الحكومية في العاصمة الإدارية، محققةً من خلالها إيرادات ثابتة، حيث تم تأجيرها لمدة 49 عامًا للحكومة، وتُسدد إيجاراتها كل ثلاثة أشهر.

وأوضح أن المرحلة الأولى من المشروع تشمل 40 ألف فدان، بينما تشمل المرحلة الثانية 40 ألف فدان أخرى، وهو ما يتم العمل عليه حاليًا من خلال تطوير المرافق والبنية التحتية لتلبية الطلبات المتزايدة على الأراضي في هذه المنطقة.

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