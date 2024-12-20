دي صورة مصر.. بكري عن القصر الرئاسي بالعاصمة الإدارية: الرئيس مش هياخد حاجة

كتب- حسن مرسي:

رد الإعلامي مصطفى بكري، على الهجوم الذي ينال العاصمة الإدارة الجديدة والقصر الرئاسي، موضحا أن الرئيس السيسي مش هياخد حاجة ويمشي وهذا المشروعات لصورة مصر وحاضرها ومستقبلها.

وتابع خلال تقديم برنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك من يتربح من عمله في اللجان الإلكترونية وهدفهم إسقاط مصر وليس الرئيس السيسي.

وأكد الإعلامي مصطفى بكري، أن ما يهمنا البلد دي، وأنا هنا أخاطب الوطنيين، لأن هناك من يريد البلد فوضى والعدو لا يفرق بين أحد.

وأردف أن مصر ليست أي بلد وبها شعب واعي شاف المر على مدار السنين، وبها جيش وطني شريف ومسلح بأحدث الأسلحة وفي مركز متقدم وعندنا رجالة تاكل الزلط ولا إسرائيل ولا أبوها يقدر ينال من مصر.

واستطرد الإعلامي مصطفى بكري، أن ما رفضته مصر من تصفية القضية الفلسطينية وتهجير أهلها وهو ما تم الإعلان عنه بشكل واضح وصريح على لسان الرئيس السيسي الذي أسقط مخطط الشرق الأوسط الجديد.

وأضاف أن هناك خلايا نائمة في مصر، ورجال الأمن والأجهزة الأمنية عارفين كل حاجة ولو حصلت حاجة هيتلموا في 24 ساعة، وجيش مصر خلف القائد الأعلى الذي يمضي في طريق نثق فيه بحكمة وموضوعية .

وشدد الإعلامي مصطفى بكري، أنه لو إسرائيل فكرت هنقطع رجلها هي واللي أتخن منها لأن إحنا عندنا وحوش في كل مكان في مصر ومستعدين نروح من قنا لبورسعيد بالزقل زي ما حصل قبل كده.

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