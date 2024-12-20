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متحدث الزراعة يزف بشرى بشأن اللحوم والألبان

09:51 م الجمعة 20 ديسمبر 2024

أرشيفية

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كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن هناك اهتمامًا كبيرًا لتطوير ملف الإنتاج الحيواني وأطلقنا مشروعات البتلو، وحريصون على تطوير إنتاجية المواشي من خلال مراكز التلقيح الاصطناعي، لافتا إلى أنه من المتوقع توافر اللحوم والألبان في الأسواق بشكل أكبر خلال الفترة القادمة.

وأضاف "القرش"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر"، على قناة الحدث اليوم، وقعنا اتفاقية مع منظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، لتنمية الثروة الحيوانية والتصدي للتغيرات المناخية، وتوفير أساليب جديدة لتربية المواشي وتحسين الكفاءة الإنتاجية وتطوير السلالات التي بحوزة المنتجين والمربيين.

وأكد معاون وزير الزراعة والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، حرص الوزارة على دعم المنتجين والمزارعين للتكيف من التغيرات المناخية، بالإضافة إلى تعزيز الإجراءات التي من شأنها تنمية الثروة الحيوانية وتحسين الإنتاج الزراعي والحيواني.

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وزارة الزراعة اللحوم الألبان
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