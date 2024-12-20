أشرف عبدالعزيز عن قضية المصفوع: عمرو دياب حاول التهدئة ولكن الشاب فضل "الشو"

كتب- حسن مرسي:

هاجم المحامي أشرف عبد العزيز، محامي الفنان عمرو دياب، الشاب سعد أسامة، المعروف إعلاميًا بـ"الشاب المصفوع"، مؤكدًا أن عمرو دياب لم يرتكب أي خطأ وأن رد فعله كان طبيعيًا في ظل استفزاز الشاب له.

جاء ذلك خلال حوار للمحامي أشرف عبد العزيز مع الإعلامية أميرة بدر ببرنامج "خلاصة الكلام" على فضائية "النهار"، حيث أكد أن الشاب سعد أسامة هو من بدأ المشكلة بتوقفه عن عمله واقتحامه المسرح أثناء قيام الفنان عمرو دياب بأداء عمله، مؤكدًا أن هذا التصرف يعد انتهاكًا لخصوصية الفنان وتدخلًا في عمله.

وأضاف عبد العزيز أن عمرو دياب حاول تهدئة الموقف والتواصل مع الشاب بعد الحادثة، إلا أن الشاب رفض ذلك وفضل "الشو الإعلامي"، مشيرًا إلى أن بعض الأشخاص وعدوا الشاب بتعويضات مالية كبيرة تصل إلى مليار جنيه، وهو ما دفعه للإصرار على اتهام عمرو دياب.

وأكد المحامي أنه سيقوم بالاستئناف على الحكم الصادر بتغريم عمرو دياب مبلغ 200 جنيه وتعويض الشاب مبلغ 10 آلاف جنيه.