أشرف عبدالعزيز يدافع عن كهربا: الهجوم على اللاعب غير مبرر

كتب- حسن مرسي:

انتقد المحامي أشرف عبدالعزيز، حالة الهجوم على اللاعب محمود كهربا بعد إهداره ركلة الترجيح التي سددها في مباراة باتشوكا بنصف نهائي بطولة إنتركونتيننتال، وكان تسجيلها كفيلا بفوز الأهلي.

خلال حواره مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج "خلاصة الكلام"، عبر فضائية "النهار"، أعرب عبدالعزيز، عن استيائه من حملة الهجوم التي تعرض لها كهربا، مؤكداً أن هذا الهجوم غير مبرر وغير مقبول.

وقال عبدالعزيز: "منذ متى يهاجم جمهور الأهلي لاعبيه؟.. هذا أمر غير منطقي وغير مقبول، كل اللاعبين الكبار أهدروا ركلات جزاء من قبل، ولا يجب أن ننسى أن كهربا لاعب مجتهد ويعطي كل ما لديه للفريق".

وأضاف عبدالعزيز أن هناك حملة منظمة على مواقع التواصل الاجتماعي تستهدف تشويه صورة كهربا، مشيرًا إلأى أن الهجوم على كهربا ممنهج من خلال لجان إلكترونية.

ودعا المحامي أشرف عبدالعزيز، جماهير الأهلي إلى الوقوف خلف اللاعبين ودعمهم خاصة مع استعدادت الفريق لخوض بطولة كأس العالم للأندية.

وأكد عبدالعزيز أن النادي الأهلي مؤسسة كبيرة ولاعبوه هم الأبناء الذين يجب دعمهم وتشجيعهم، وأن الهجوم على اللاعبين يؤثر سلبًا على أدائهم وعلى روح الفريق.

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