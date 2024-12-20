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الأطباء تدعو إلى "عمومية طارئة" 3 يناير المقبل بشأن المسؤولية الطبية

08:44 م الجمعة 20 ديسمبر 2024

النقابة العامة للأطباء

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كتب- أحمد جمعة:

دعا مجلس النقابة العامة للأطباء، جموع أطباء مصر للمشاركة في جمعية عمومية طارئة يوم الجمعة 3 يناير 2025.

وقالت النقابة في بيان اليوم، إن تلك الجمعية العمومية تأتي لإعلان رفض مشروع قانون المسؤولية الطبية بصيغته الحاليه، وبحث التحركات والإجراءات اللازمة للتصدي لمشروع القانون الذي يتضمن مواد تقنن حبس الأطباء في القضايا المهنية.

وناشدت النقابة العامة للأطباء جميع أعضائها الحضور والمشاركة بقوة في الجمعية العمومية، والتعبير عن رفضهم القاطع لمشروع القانون بصيغته الحالية الذي يهدد المنظومة الصحية بالكامل، بحسب البيان.

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