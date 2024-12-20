حدث في 8 ساعات| تفاصيل أكبر حركة تنقلات في تاريخ المحليات.. والحكومة تكشف تكلفة دعم الخبز

كتب-عمرو صالح:

شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، اعتماد الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، لأكبر حركة تغيرات في تاريخ المحليات والتي تتضمن 184 قيادة محلية بمختلف محافظات الجمهورية

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

المفتي يحذر من "السنجل مازر": الانفتاح على الغرب لا يعني التخلي عن الهوية والأخلاق

حذر الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، من تفشي بعض الظواهر السلبية التي تهدد النسيج الاجتماعي، ومن بينها ظاهرة "الأم العزباء" أو ما يعرف بـ "السنجل مازر".

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النقل تحذر من ظاهرة خطيرة تتسبب في تعريض حياة الركاب وسائقى القطارات للخطر

ناشدت وزارة النقل، ممثلة في هيئة السكك الحديدية المواطنين، بالمشاركة معها في التوعية من مخاطر ظاهرة رشق الأطفال للقطارات بالحجارة والمساهمة معها في الحفاظ على سلامة مرفق، السكك الحديدية المملوك للشعب، والذي يخدم ملايين الركاب يوميا.

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إنهاء خدمة 14 قيادة.. تفاصيل أكبر حركة تنقلات في تاريخ المحليات

اعتمدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أكبر حركة تغيرات في تاريخ المحليات والتي تتضمن 184 قيادة محلية بمختلف محافظات الجمهورية.

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بالأسماء.. ننشر أكبر حركة تنقلات في تاريخ المحليات

اعتمدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أكبر حركة في تاريخ المحليات شملت 184 قيادة لتطوير الأداء وتحسين الخدمات بالمحافظات.

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حول التسرب من التعليم.. "الأوقاف": إطلاق 10 قوافل دعوية للواعظات بالمديريات

أطلقت وزارة الأوقاف 10 قوافل دعوية للواعظات بمديريات أوقاف (القاهرة- الجيزة- الشرقية- الغربية-أسيوط- دمياط- البحيرة- المنوفية- الدقهلية- المنيا)، اليوم /الجمعة/، بعنوان "ظاهرة التسرب من التعليم.. أسبابها وسبل التصدي لها".

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الاقتصادية والخمس نجوم.. أسعار عمرة رجب 2025

كشف أيمن عبد اللطيف، عضو غرفة شركات السياحة، عن أسعار عمرة رجب 1446هـ-2025، الاقتصادية والخمس نجوم.

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تصل لـ"رعدية".. خريطة سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خريطة سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة والأحوال الجوية المتوقعة

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محافظ الجيزة: تقليص مدة الرد على الشكاوى لـ 4 أيام بدلًا من 3 أسابيع

أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، على الدور الهام لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وسرعة تعاملها مع شكاوى واستغاثات المواطنين التي يتم رصدها، وتنفيذها لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة تحقيق أفضل استجابات ممكنة للشكاوى، وما تقوم به المنظومة من تنسيق كامل مع جميع الجهات الحكومية.

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الحكومة: 98 مليار جنيه تكلفة دعم الخبز خلال العام المالي الجاري

قال المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، إن إجمالي دعم الخبز خلال العام المالي الجاري 98 مليار جنيه لحوالي 69.5 مليون مواطن مستفيد.

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"الصحة" تطلق مشروع الأرشفة المركزية للأشعة - البداية بـ 70 مستشفى يناير المقبل

أطلق الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، مشروع الأرشفة المركزية للأشعة (Vendor Neutral Archive - VNA)، كخطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة وجودة الخدمات الصحية في مصر، وذلك بالتعاون مع شركة رييب للحلول المتكاملة والبرمجيات.

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