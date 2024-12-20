المفتي: الخشية من الله والإلمام بأدوات العلم من أهم ما يجب توافره عند من يتصدر للفتوى

كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، إن الخشية من الله سبحانه وتعالى ترتبط بالمسلم المؤمن ولا ترتبط بالوظائف أو أشخاص بعينها.

وأكد المفتي، خلال لقائه على قناة "الناس"، أن العلماء يخشون الله سبحانه وتعالى، فإذا رُفع الخوف من قلبه فسيكون في طريق الهلاك والسماح للشياطين بأن يضله.

وتابع: الخشية من الله هى البوصلة والمحرك لعلماء الدين للتبصر في الأمور والبحث عن الصحيح.

وأضاف أن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان.. مؤكدًا أن الفتوى الرشيدة التي تصدر عن شخص مؤهل تؤدي إلى صلاح المجتمع.

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