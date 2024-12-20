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"الأوقاف" تنعى إماما توفى بعد أداء صلاة الجمعة بالحرم المكي

07:05 م الجمعة 20 ديسمبر 2024

الشيخ أحمد عبده الباز

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

نعت أكاديمية الأوقاف الدولية والعاملون بها الشيخ أحمد عبده الباز، إمام وخطيب، وأحد أئمة قادة الفكر المتميزين، الذي وافته المنية اليوم الجمعة عقب أداء صلاة الجمعة داخل الحرم المكي.

ودعت أكاديمية الأوقاف، الله عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وأن يجمعه مع الصالحين والأبرار في جنات النعيم.

وأشارت إلى أن الشيخ أحمد عبده الباز نموذجًا يحتذى به في الاجتهاد والحرص على الدعوة والإخلاص في العمل، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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