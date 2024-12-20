غدًا أقصر نهار في السنة.. تعرف على عدد ساعات سطوع الشمس

كتب- عمرو صالح:

أكد الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن غدًا السبت، موعد الانقلاب الشتوى، حيث يحدث الإنقلاب الشتوي في هذا الموعد من كل عام حيث يميل القطب الجنوبي للأرض نحو الشمس فتكون أشعتها عمودية تماما على مدار الجدي، أي عند خط عرض 23.44 درجة جنوبا.

ويأتي ذلك بالتزامن مع بداية فصل الشتاء رسميًا غدًا السبت، وسيكون فيه عدد ساعات النهار حوالي 10 ساعات و8 دقائق فقط، بينما تصل ساعات الليل إلى 13 ساعة و52 دقيقة، ليكون أطول ليل خلال العام.

وأكد المعهد القومى للبحوث الفلكية، أن الانقلاب الشتوي يُمثل بداية فصل الشتاء، الذي يستمر لمدة ثلاثة أشهر، وينتهي مع الاعتدال الربيعي في 21 مارس المقبل.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس أول أيام الشتاء حيث سيكون باردًا خلال ساعات النهار على معظم المناطق، شديد البرودة ليلًا، خاصة في شمال الصعيد ووسط سيناء.

وأوضحت أن المدن المصرية تشهد تساقط أمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري، مع نشاط للرياح يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

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