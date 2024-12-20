المفتي يحذز من "السنجل مازر": الانفتاح على الغرب لا يعني التخلي عن الهوية والأخلاق

كتب- حسن مرسي:

حذر الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، من تفشي بعض الظواهر السلبية التي تهدد النسيج الاجتماعي، ومن بينها ظاهرة "الأم العزباء" أو ما يعرف بـ "السنجل مازر".

في حوراه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "اسأل المفتي" على قناة صدى البلد، أكد المفتي، أن هذه الظاهرة تنطوي على أزمة أخلاقية كبيرة في المجتمع المصري والعربي، ودعا إلى ضرورة الحفاظ على القيم الأسرية والتكاتف لمواجهة هذه التحديات.

وشدد المفتي على أهمية التمسك بالقيم الدينية والأخلاقية، مؤكدًا أن الانفتاح على الثقافات الأخرى لا يعني التخلي عن الهوية وتقليد كل ما هو غربي.

وأوضح أن بعض المجتمعات، مثل المجتمع المصري، تمتلك تراثًا حضاريًا ودينيًا عريقًا يجب الحفاظ عليه، وأن تقليد كل ما هو جديد ليس بالضرورة أن يكون أمرًا إيجابيًا.

وحذر المفتي من أن التغاضي عن القيم الأسرية وتفكك الأسرة يؤدي إلى العديد من المشكلات الاجتماعية، مثل ارتفاع معدلات الجريمة والعنف وانتشار الأمراض النفسية.

وأكد أن الأسرة هي اللبنة الأساسية للمجتمع، وهي المسؤولة عن تربية الأبناء وغرس القيم الأخلاقية في نفوسهم.

ودعا المفتي إلى ضرورة تضافر الجهود لمواجهة هذه التحديات، من خلال تعزيز دور الأسرة والمدرسة ووسائل الإعلام في نشر الوعي بأهمية الحفاظ على القيم الأخلاقية والأسرية.

وشدد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، على أهمية دور الأئمة والعلماء في توعية الناس بأخطار هذه الظواهر وتقديم الحلول المناسبة.

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