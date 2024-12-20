إنهاء خدمة 14 قيادة.. تفاصيل أكبر حركة تنقلات في تاريخ المحليات

كتب- محمد نصار:

اعتمدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أكبر حركة تغيرات في تاريخ المحليات والتي تتضمن 184 قيادة محلية بمختلف محافظات الجمهورية.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أن الحركة تضمنت تعيين 9 سكرتير عام و13 سكرتير عام مساعد، بالإضافة إلى ترقية 25 قيادة محلية إلى الدرجة العليا الممتازة وتعيين 59 قيادة جديدة ونقل وتحريك بين المحافظات لحوالي 55 قيادة محلية.

كما تضمنت الحركة إنهاء خدمة 14 قيادة محلية وإحالة 6 قيادات آخري إلى المعاش وندب 3 قيادات إلى دواوين عموم المحافظات.

وأشارت منال عوض، إلى أن الحركة تضمنت تعيين عدد من القيادات الجديدة الذين تم اختيارهم من المتقدمين في الإعلان رقم (3) لسنة 2023 لشغل 91 وظيفة قيادية بالإدارة المحلية.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية، القيادات المحلية الجديدة بأهمية بذل أقصى جهد ممكن لخدمة المواطنين في جميع المحافظات والاستماع إلى شكواهم وحل مشاكلهم وتنفيذ لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء في عدد من الملفات التنموية والخدمية التي تمس حياة المواطنين اليومية.

وأكدت منال عوض، أن الفترة الحالية تتطلب من جميع العاملين بالإدارة المحلية التفاني والإخلاص في أداء المهام المكلفين بها لتحقيق طموحات وآمال المواطنين على أرض المحافظات.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة ستواصل متابعة وتقييم أداء جميع قيادات المحليات في مختلف محافظات الجمهورية بالتنسيق مع المحافظين وجميع الأجهزة المعنية للدفع بالمتميزين بصورة دائمة في المناصب القيادية حيث تم استبعاد عدد من القيادات لتدني الأداء في عدد من الملفات الخدمية .

اقرأ أيضا:

أمطار رعدية ورياح وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

موعد صرف منحة وزارة العمل للعمالة غير المنتظمة المقبلة

أرسلت لـ"النواب".. ننشر تفاصيل وثيقة اتحاد ملاك عقارات الإيجار القديم

7 مساعدات نقدية استثنائية بقانون الضمان الاجتماعي الجديد