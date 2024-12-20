بالأسماء.. ننشر أكبر حركة تنقلات في تاريخ المحليات

كتب- محمد أبو بكر:

اعتمدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أكبر حركة في تاريخ المحليات شملت 184 قيادة لتطوير الأداء وتحسين الخدمات بالمحافظات.

أكبر حركة تنقلات في تاريخ المحليات

وفق بيان وزارة التنمية المحلية، الجمعة، جاءت أبرز التعيينات الجديدة، كما يلي:

سكرتيري عموم:

الجيزة: محمد نور.

الإسكندرية: جيهان مسعود.

مطروح: مجدي الوصيف.

المنوفية: ضياء قطب.

بورسعيد: فاطمة إبراهيم.

أسيوط: عدلي أبوعقيل.

الأقصر: أحمد وزيري.

الفيوم: كامل غطاس.

البحر الأحمر: كمال سليمان.

سكرتيري عموم مساعدين:

الجيزة: محمد مرعي.

القليوبية: طارق أبو العطا.

الإسكندرية: أحمد حبيب.

مطروح: حسين السنني.

البحيرة: أسامة رزق.

المنوفية: عبدالله عزت.

دمياط: عبدالله عاشور.

السويس: عبدالعال البدري.

شمال سيناء: محمد عقل.

المنيا: أحمد جميل.

أسيوط: خالد عبدالرؤوف.

الأقصر: هشام الشيمي.

الوادي الجديد: إيهاب نافع.

وأكدت "التنمية المحلية"، أن الحركة تهدف إلى تطوير الأداء بالإدارة المحلية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتابعت: لقيادات الجديدة مطالبة بالعمل بجدية وتفانٍ لتحقيق التنمية بالمحافظات، واستمرار التقييم الدوري للأداء لضمان تقديم أفضل الخدمات.

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