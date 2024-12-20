كتب- محمد أبو بكر:

كشف أيمن عبد اللطيف، عضو غرفة شركات السياحة، عن أسعار عمرة رجب 1446هـ، الاقتصادية والخمس نجوم.

أسعار عمرة رجب 1446هـ

وقال "عبد اللطيف"، في تصريحات لمصراوي، إن أسعار عمرة رجب الاقتصادية تبدأ من 32 ألف جنيه وتصل إلى 40 ألف وفق البرنامج والفندق وتفاصيل الحجز مع الشركة.

وأضاف عضو غرفة شركات السياحة، أن أسعار عمرة رجب الخمس نجوم تبدأ من 65 ألف جنيه وتتخطى الـ100 ألف جنيه وفق نوعية البرنامج.

وأوضح أن أسعار تذاكر الطيران شهدت ارتفاعًا خلال الفترة السابقة، حيث تتراوح حاليًا ما بين 15 إلى 20 ألف جنيه.

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