بتكلفة 20 مليون جنيه.. وزير الأوقاف ومحافظ الدقهلية يفتتحان مسجدا بمنية النصر

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

افتتح وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري ومحافظ الدقهلية طارق مرزوق، مسجد تنمية المجتمع بقرية البجلات، مركز منية النصر - محافظة الدقهلية، بعد إحلاله وتجديده، إذ تبلغ مساحته الإجمالية 1200 متر، وبلغت مساحة صحن المسجد 1000 متر، وملحق به مصلى للسيدات، بتكلفة إجمالية 20 مليون جنيه.

جاء ذلك عقب استقبال اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والوفد المرافق له بديوان عام المحافظة.

وبلغت تكلفة المسجد 20 مليون جنيه، على مساحة 1200 متر تشمل صحن المسجد الذي تبلغ مساحته 700 متر، ومبنى ملحق مساحته 150 متر، مكون من بدروم وثلاثة أدوار تضم، دورات المياه، وأماكن الوضوء، ومصلى للسيدات، وقاعة لتحفيظ القرآن، وتم بناء المسجد والملحق بالمشاركة المجتمعية وباشراف وزارة الأوقاف، وباقي المساحة تشمل مداخل المسجد الثلاثة .

ورحب الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، باللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، معبرًا عن سعادته بهذا اللقاء.

من جانبه أعرب المحافظ عن سعادته بهذه الزيارة، مشيدًا بما حققته وزارة الأوقاف من إنجازات على المستوى الدعوي والفكري، وعلى مستوى عمارة بيوت الله -عز وجل-.

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