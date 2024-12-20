تصل لـ"رعدية".. خريطة سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خريطة سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة والأحوال الجوية المتوقعة.

الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، إن خريطة سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة، كما يلي:

- أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وخليج السويس على فترات متقطعة.

- أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

- تلاشي فرص سقوط الأمطار وتحسن الأحوال الجوية على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري وشمال الصعيد خلال الساعات المقبلة.

وأضافت "الهيئة"، أن طقس الساعات المقبلة يشهد نشاطًا للرياح، على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء والبلاد على فترات متقطعة.

ويسود الساعات القادمة، طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء والصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة يصل لحد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

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