محافظ الجيزة: تقليص مدة الرد على الشكاوى لـ 4 أيام بدلًا من 3 أسابيع

كتب- محمد أبو بكر:

أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، على الدور الهام لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وسرعة تعاملها مع شكاوى واستغاثات المواطنين التي يتم رصدها، وتنفيذها لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة تحقيق أفضل استجابات ممكنة للشكاوى، وما تقوم به المنظومة من تنسيق كامل مع جميع الجهات الحكومية.

وأعلن المهندس عادل النجار، وفق بيان، الجمعة، أن محافظة الجيزة تمكنت من إنجاز 95 % من الشكاوى الواردة من مواطني الجيزة إلى منظومة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء وحلها.

تقليص مدة الرد وإنجاز الشكوى لتصل إلى 4 أيام فقط

وأكد محافظ الجيزة، أن الشكاوى المتبقية التي لم يتم إنجازها حتى الآن تتعلق بمشروعات جاري تنفيذها ولم يتم الانتهاء منها أو مشروعات لم يتم توافر الاعتمادات المالية لها خلال العام المالي الحالي، مؤكدًا أنه تم تقليص مدة الرد وإنجاز الشكوى لتصل إلى 4 أيام فقط كحد أقصى بدلا من 21 يومًا للتسهيل على المواطنين وتحقيق الاستجابة الفورية لمطالبهم.

وأضاف "النجار"، أن المحافظة تلقت 2960 شكوى خلال الشهر الماضي وتم الرد على 2798 شكوى وحلها ومتبقي 162 شكوى حيث تم الاستجابة للشكاوى وإنجازها بنسبة تتعدى 95%.

وأشار المحافظ، إلى أن هيئة النظافة والتجميل حافظت على معدل إنجازها للشكاوى حيث جاءت في المركز الأول بنسبة استجابة 100 %، بالإضافة إلى جهاز رعاية وتشغيل الشباب والمنطقة الصناعية والاستثمارية والإدارة العامة للسياحة وهيئة الأبنية التعليمية.

وتابع أنه فيما يخص الأحياء والمراكز، فقد جاء حي جنوب الجيزة والعجوزة وبولاق الدكرور وإمبابة وكرداسة وأبو النمرس في المراكز الأولى بأعلى معدل إنجاز بنسبة 100%.

وأكد أن أن المحافظة تسعى إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الإلكترونية التي تقدمها للمواطنين وخاصة في الرد على الشكاوى حيث يتم تلقى وفحص وتوجيه جميع الشكاوى والرد عليها إلكترونيا فورًا.

يذكر أن الوسائل الرئيسية والأساسية لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين بالجيزة لسرعة التعامل معها هي من خلال رقم واتس آب ٠١٠١٦٠٥٠٤٥٣ والخط الساخن 114 أو عبر البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة www.shakwa.eg أو عبر الخط الساخن للمنظومة 16528.

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