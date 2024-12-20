الحكومة: 98 مليار جنيه تكلفة دعم الخبز خلال العام المالي الجاري

كتب- محمد أبو بكر:

قال المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، إن إجمالي دعم الخبز خلال العام المالي الجاري 98 مليار جنيه لحوالي 69.5 مليون مواطن مستفيد.

جاء ذلك في منشور لمجلس الوزراء، الجمعة، عبر صفحته على "فيسبوك".

افتتاح سوق اليوم الواحد في قنا

وكانت وزارة التموين، أوضحت أنه في إطار جهودها لدعم المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار تنافسية، افتتحت محافظة قنا سوقًا جديدًا لليوم الواحد بمدينة قنا العاصمة ضمن سلسلة الأسواق التي تُنظّمها الوزارة بالتعاون مع الجهات المحلية بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم اليومية بأسعار مخفضة

ويضم السوق مجموعة متنوعة من السلع الأساسية، بما في ذلك الخضروات والفاكهة واللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن ومنتجات الألبان والبقوليات والزيوت، بالإضافة إلى منتجات الصناعات الغذائية والمخبوزات بتخفيضات تصل إلى 30%، مما يجعلها فرصة مميزة للمواطنين للحصول على احتياجاتهم اليومية بجودة عالية وأسعار تناسب الجميع.

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