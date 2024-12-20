بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد تنمية المجتمع بالدقهلية

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

قدم التليفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، بثا مباشرا لشعائر صلاة الجمعة من مسجد تنمية المجتمع بقرية البجلات بمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية.

ويتلو القرآن القارئ الشيخ محمود علي حسن، من مسجد تنمية المجتمع بمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية.

خطبة الجمعة بمساجد الأوقاف

كانت وزارة الأوقاف، أعلنت أن موضوع خطبة اليوم الجمعة هو "الطفولة.. بناء وأمل"، وهي الخطبة الموحدة على جميع مساجد الجمهورية، عدا الجامع الأزهر لأنه يتبع مشيخة الأزهر، ولا يسري عليه موضوع الخطبة الموحدة.

ومن جانبها شددت وزارة الأوقاف، على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز.

وأكدت أنه من الأفضل أن ينهى الخطيب خطبته والناس فى شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفى الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.

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