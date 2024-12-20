أمطار رعدية ورياح وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

8 رؤساء و5 قضايا شائكة على طاولة "الثماني النامية".. ماذا حدث في القصر

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ6 أيام المقبلة بداية من اليوم الجمعة حتى الأربعاء 25 ديسمبر، على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد أن تشهد البلاد اليوم الجمعة، طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وشديد البرودة يصل إلى حد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

وأمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وعلى فترات متقطعة بالإضافة إلى أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وخليج السويس على فترات متقطعة.

ونشاط لحركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

ومن المتوقع أن تشهد البلاد يومي السبت 21 ديسمبر والأحد 22 ديسمبر شبورة مائية على الطرق الزراعية والمسطحات المائية والمناطق القريبة منها و نشاط لحركة الرياح.

ونشاط لحركة الرياح على مناطق غرب البلاد والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة خلال يومي الإثنين 23 ديسمبر والثلاثاء 24 ديسمبر والأربعاء 25 ديسمبر.





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